События

10:48 07.12.2020

Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

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Ryanair с 30 марта запустит направление Киев-Венеция

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.

Как отмечается в системе бронирования авиакомпании, полеты будут выполняться дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю по вторникам и субботам.

Вылет из Венеции запланирован в в 7:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

Как сообщалось, в июле 2020 года Ryanair анонсировала 16 новых направлений между Украиной и Италией в рамках расписания на зиму 2020 года и лето 2021 года:

На сегодняшний день заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 маршрутов, в том числе шесть из Киева - в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим и Венецию, при этом выполнение этих рейсов отсрочено до весны 2021 года.

 

Теги: #киев #венеция #ryanair
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