Власти Германии потратят до 6 млрд евро на вакцинацию от коронавируса

Германия потратит до 6 млрд евро на вакцинацию населения от коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра здравоохранения страны Йенса Шпана.

Шпан заявил, что расходы на лекарства, станции для вакцинации и цифровые инструменты составят от пяти до шести миллиардов евро. К тому же, страна скорее всего потратит около 20 млрд евро на ноябрьскую поддержку ресторанам и кафе.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что массовая вакцинация начнется в Германии к лету следующего года. Прививка против коронавируса будет бесплатной и добровольной.

С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом более 1,1 млн человек, более 19 тыс. умерли.