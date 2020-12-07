Первоклассникам Туркменистана на Новый год подарят компьютеры туркменского производства
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил в качестве новогоднего подарка вручить первоклассникам страны компьютеры отечественного производства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана в субботу.
На заседании правительства в минувшую пятницу вице-премьер страны Мамметмырат Гелдиныязов, курирующий вопросы науки и образования, доложил президенту, что в соответствии с поручениями главы государства предприятие Agzybirlik tilsimaty произвело компьютеры для первоклассников.
По словам вице-премьера, технические характеристики компьютеров отвечают мировым стандартам. Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.
"Это стало вкладом предприятия в цифровизацию процесса школьного обучения", - сказал Гелдиныязов.
Заслушав отчет, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Гелдиныязову организовать вручение первоклассникам новых компьютеров в качестве новогоднего подарка.