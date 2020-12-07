Первоклассникам Туркменистана на Новый год подарят компьютеры туркменского производства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил в качестве новогоднего подарка вручить первоклассникам страны компьютеры отечественного производства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана в субботу.

На заседании правительства в минувшую пятницу вице-премьер страны Мамметмырат Гелдиныязов, курирующий вопросы науки и образования, доложил президенту, что в соответствии с поручениями главы государства предприятие Agzybirlik tilsimaty произвело компьютеры для первоклассников.

По словам вице-премьера, технические характеристики компьютеров отвечают мировым стандартам. Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.

"Это стало вкладом предприятия в цифровизацию процесса школьного обучения", - сказал Гелдиныязов.

Заслушав отчет, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Гелдиныязову организовать вручение первоклассникам новых компьютеров в качестве новогоднего подарка.