События

10:04 07.12.2020

Первоклассникам Туркменистана на Новый год подарят компьютеры туркменского производства

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Первоклассникам Туркменистана на Новый год подарят компьютеры туркменского производства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил в качестве новогоднего подарка вручить первоклассникам страны компьютеры отечественного производства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана в субботу.

На заседании правительства в минувшую пятницу вице-премьер страны Мамметмырат Гелдиныязов, курирующий вопросы науки и образования, доложил президенту, что в соответствии с поручениями главы государства предприятие Agzybirlik tilsimaty произвело компьютеры для первоклассников.

По словам вице-премьера, технические характеристики компьютеров отвечают мировым стандартам. Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.

"Это стало вкладом предприятия в цифровизацию процесса школьного обучения", - сказал Гелдиныязов.

Заслушав отчет, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Гелдиныязову организовать вручение первоклассникам новых компьютеров в качестве новогоднего подарка.

Теги: #туркменистан #школа #компьютеры
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