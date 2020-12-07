События

10:02 07.12.2020

СБУ раскрыла махинацию на закупках военного обмундирования в Полтавской области

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СБУ раскрыла махинацию на закупках военного обмундирования в Полтавской области

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при государственных закупках военного имущества: должностные лица организовали приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам.

Как сообщается на сайте СБУ в понедельник, установлено, что разница в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами. По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн грн.

На территории военной части прошли обыски, правоохранители нашли документацию с доказательствами противоправной деятельности и изъяли контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз. Начато следствие в рамках уголовного производства по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении.

Теги: #полтавская_область #сбу #растрата #военные #бюджет
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Интерфакс-Украина
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