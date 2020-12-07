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09:18 07.12.2020

Количество больных COVID-19 за минувшую неделю сократилось на 7,5 тыс. чел. впервые с августа

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Количество больных COVID-19 за минувшую неделю сократилось на 7,5 тыс. чел. впервые с августа

Количество заболевших COVID-19 с 30 ноября по 6 декабря сократилось по сравнению с предыдущей неделей примерно на 7,5 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За предыдущую неделю заболело 89,322 тыс. чел. Начиная с конца августа, мы впервые получили сокращение количества заболевших в сравнении с предыдущей неделей. С 23 по 29 ноября было 96,936 тыс. больных, за неделю с 30 ноября по 6 декабря – 89,322 тыс. больных, что почти на 7,5 тыс. меньше", - сказал министр.

При этом, по словам Степанова, количество тестирований, как и на предыдущей неделе, составило 279 тыс.

"За неделю госпитализировали 10,1 тыс. человек, на предыдущей неделе – 11,606 тыс. человек, то есть на 1,5 тыс. человек меньше. Причиной стало выполнение противоэпидемических мер. Это еще одно подтверждение того, что карантин выходного дня сработал, и это мы видим по цифрам. Да, мы не получили максимальный эффект (снижение количества больных на 20% - ИФ), но мы получили сокращение динамики", - добавил он.

 

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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