События

08:18 07.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 8 641 случай инфицирования COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 8 641 случай инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 123 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря 2020. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 037 человек; летальных случаев - 145; выздоровело – 5 123 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Накануне, 6 декабря в Украине было зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19; днем ранее, 5 декабря было зафиксировано 13 825 случаев болезни; 4 декабря сообщалось о 15 131 новых случаев коронавируса, 3 декабря было зафиксировано 14 496 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 821 947 человек, 13 733 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 423 704 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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