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07:39 07.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 67 млн, жертв вируса - 1,53 млн человек

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 67 млн, жертв вируса - 1,53 млн человек

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 понедельника 67 млн 63 тыс. 428 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 536 тыс. 23, выздоровели более 43 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 756 тыс. 914 инфицированных COVID-19 и 282 тыс. 268 летальных исходов, излечились более 5,6 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие сутки до 9 млн 677 тыс. 203, число скончавшихся - до 140 тыс. 573, поправились более 9,1 млн. человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 603 тыс. 540 заболевших, умер 176 тыс. 941 больной, вылечились более 5,8 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 197,8. В США на 1 млн жителей скончался 871 человек, Индии - 101, Бразилии - 830.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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