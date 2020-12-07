На Донбассе соблюдается режим тишины – штаб ООС

Российские наемники не разу не нарушили решим тишины на Донбассе с начала суток по состоянию на 07:00 7 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром

В штабе ООС отмечают, что украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/