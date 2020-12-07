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04:37 07.12.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса

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Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 67 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса COVID-19 число инфицированных во всем мире по состоянию на 03:30  понедельника достигло 67 млн 4 тыс. 543 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 млн 534 тыс. 692 человека, излечились более 43 млн.

По числу инфицированных и жертв инфекции лидируют Соединенные Штаты, где с начала распространения вируса зафиксировано более 14,7 млн случаев заражения, 282,2 тыс. летальных исходов. Поправились 5,6 млн.

Теги: #коронавирус #мир #распространение
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