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02:26 07.12.2020

В скейтпарке Николаева открыли стрельбу из травматического оружия по несовершеннолетнему - полиция

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В скейтпарке Николаева открыли стрельбу из травматического оружия по несовершеннолетнему - полиция

В скейтпарке у спорткомплекса "Надежда" в Николаеве 43-летний мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему из травматического оружия, проникающих ранений на теле подростка не обнаружено, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"6 декабря днем в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса "Надежда" человек открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам 43-летнего мужчину, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Из-за этого человек и применил оружие", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области в воскресенье вечером.

В полиции отметили, что при осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому нет.

"Несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте - не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих", - подытожили в полиции.

 

Теги: #николаев #стрельба #украина
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