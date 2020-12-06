Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% - ЦИК

Явка избирателей в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, составляет 35,14%, сообщила Центральная избирательная комиссия.

"По информации от ЦИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%.", - - указано на странице ЦИК в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

В ЦИК отметили, что 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72% избирателей.

Как сообщалось, в Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, проходит второй тур выборов мэра. За пост городского головы борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик, набравший в первом туре 25,94% голосов избирателей, и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, набравший 9,15% голосов.

Источник: https://www.facebook.com/UACEC/posts/1271594909889590