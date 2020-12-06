Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который 7 декабря должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В районе 19:28 космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. На нем заработали солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

Это уже 21-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и первая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Тем временем, через 8 минут 38 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 623 км от космодрома.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.