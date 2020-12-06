События

19:40 06.12.2020

В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

1 мин читать
В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"6 декабря в 14 часов по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет… Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киевская #самолет #падение #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 06.12.2020
По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

19:24 06.12.2020
В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

18:16 06.12.2020
Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

12:27 06.12.2020
Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

11:59 06.12.2020
Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову

Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову

08:20 05.12.2020
За сутки в Украине зафиксировано 13825 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14724 человека

За сутки в Украине зафиксировано 13825 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 14724 человека

07:23 05.12.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский боец ранен

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский боец ранен

06:37 05.12.2020
Пограничники отказали в пропуске двум иностранцам из-за наличия "георгиевской ленты"

Пограничники отказали в пропуске двум иностранцам из-за наличия "георгиевской ленты"

05:36 05.12.2020
Кличко заявил, что в 2021 году продолжится реконструкция киевского зоопарка

Кличко заявил, что в 2021 году продолжится реконструкция киевского зоопарка

03:31 05.12.2020
Киевские правоохранители разоблачили "брачного афериста", завладевшего деньгами и ювелирными украшениями

Киевские правоохранители разоблачили "брачного афериста", завладевшего деньгами и ювелирными украшениями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль: в январе карантин придется ужесточить

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову

Развитию и модернизации ВСУ нужно больше внимания, чтобы быть готовыми к любым угрозам - Зеленский

"Укрпошта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке по уплате пошлины на международные отправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Шмыгаль: в январе карантин придется ужесточить

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

В начале недели в Украине будет холодно, почти без осадков

На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "Опора"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА