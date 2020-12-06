В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"6 декабря в 14 часов по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет… Установлено, что в результате падения два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.