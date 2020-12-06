События

19:31 06.12.2020

По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

1 мин читать
По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

92 нарушения зафиксировано на повторных местных выборах в г. Кривой Рог Днепропетровской области по состоянию на 19.00 в воскресенье, сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская

"По состояние на это время, в Национальную полицию Украины в городе Кривой Рог поступило 28 заявлений и сообщений по которым осуществляется некие процессуальные действия", - сказала Айвазовская в ходе онлайн-марафона в воскресенье вечером.

В частности, досудебное следствие проходит по факту обнаружения нескольких бюллетеней в туалете одного из участков, а также по одному возможному факту подкупа избирателей. Также оформлено 3 админпротокола по факту уничтожения бюллетеней избирателями.

"По нашим данным, наблюдателей "Опоры" зафиксировано 92 инцидента непосредственно в помещениях для голосования, где они и работают", - добавила Айваховская.

По ее словам, них наиболее распространенными являются недостаточное материально-техническое обеспечение, также 16 инцидентов связано с демонстрацией избирательного бюллетеня, кроме того, есть факты фотографирования бюллетеня, а также 10 фактов присутствия посторонних лиц.

Теги: #нарушения #украина #выборы #кривой_рог
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 06.12.2020
В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

19:24 06.12.2020
В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

18:16 06.12.2020
Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

17:05 06.12.2020
Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога к 16:00 составила 28% - "ОПОРА"

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога к 16:00 составила 28% - "ОПОРА"

16:58 06.12.2020
В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

15:06 06.12.2020
Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 13.00 превысила 18% - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 13.00 превысила 18% - ЦИК

14:33 06.12.2020
Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 12.00 выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 12.00 выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"

13:50 06.12.2020
На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "ОПОРА"

На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "ОПОРА"

13:20 06.12.2020
На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "Опора"

На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "Опора"

12:27 06.12.2020
Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль: в январе карантин придется ужесточить

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову

Развитию и модернизации ВСУ нужно больше внимания, чтобы быть готовыми к любым угрозам - Зеленский

"Укрпошта" предупредила клиентов о мошеннической рассылке по уплате пошлины на международные отправления

ПОСЛЕДНЕЕ

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Шмыгаль: в январе карантин придется ужесточить

На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

В начале недели в Украине будет холодно, почти без осадков

В Киеве за сутки госпитализированы 87 из 1518 заболевших COVID-19

Зеленский: Украинские военные на Донбассе более 4-х месяцев обеспечивают режим тишины, пока ведутся "диванные войны"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА