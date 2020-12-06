По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений – "Опора"

92 нарушения зафиксировано на повторных местных выборах в г. Кривой Рог Днепропетровской области по состоянию на 19.00 в воскресенье, сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская

"По состояние на это время, в Национальную полицию Украины в городе Кривой Рог поступило 28 заявлений и сообщений по которым осуществляется некие процессуальные действия", - сказала Айвазовская в ходе онлайн-марафона в воскресенье вечером.

В частности, досудебное следствие проходит по факту обнаружения нескольких бюллетеней в туалете одного из участков, а также по одному возможному факту подкупа избирателей. Также оформлено 3 админпротокола по факту уничтожения бюллетеней избирателями.

"По нашим данным, наблюдателей "Опоры" зафиксировано 92 инцидента непосредственно в помещениях для голосования, где они и работают", - добавила Айваховская.

По ее словам, них наиболее распространенными являются недостаточное материально-техническое обеспечение, также 16 инцидентов связано с демонстрацией избирательного бюллетеня, кроме того, есть факты фотографирования бюллетеня, а также 10 фактов присутствия посторонних лиц.