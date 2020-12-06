В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

По состоянию на 19:00 в полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

"По состоянию на 19:00 в полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлены два админпротокола и открыто 2 уголовных производства.По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения", - говорится в сообщении, на официальной странице Криворожского отдела полиции в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В частности, два протокола составлено по ст. 212-23 КУоАП (повреждение бюллетеня), и открыто два уголовных производства по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Кривом Роге в воскресенье за пост городского головы будут бороться кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

Источник: https://www.facebook.com/NationalPoliceKR/