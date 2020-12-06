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18:16 06.12.2020

Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

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Зеленский пообщался с украинскими военными на передовой в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил место дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщается на сайте главы государства.

Президент осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Зеленский поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - подчеркнул он.

Военнослужащие подарили президенту Украины памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Теги: #зеленский #украина #донбасс
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