Шмыгаль: в январе карантин придется ужесточить

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует ужесточение карантинных мер в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 в январе 2021 года.

"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему… Однако, с учетом динамики заболеваемости предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. В то же время государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы, ради безопасности", - написал Шмыгаль в Facebook в воскресенье.

По его словам, в рамках совместной работы с местными властями над перечнем возможных ограничений мэры городов и главы обладминистраций подали собственное видение планируемых ограничений. "Поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%", - рассказал премьер.

В то же время, по словам главы правительства, мэры и главы обладминистраций выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта, предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря", - сообщил Шмыгаль.