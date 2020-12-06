На Донбассе с полуночи было тихо – штаб ООС

Российские наемники ни разу не нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 6 декабря, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. В свой профессиональный праздник военнослужащие частей и подразделений Вооруженных сил Украины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина", - говорится в сводке.

За указанный период саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более 3 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов, сообщили в штабе ООС.