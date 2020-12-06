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16:58 06.12.2020

В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

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В полицию поступило 20 заявлений и сообщений за нарушения избирательного законодательства в Кривом Роге

В полицию Кривого Рога по состоянию на 15.00 поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства в день повторного голосования на выборах городского головы, составлен один административный протокол.

Как сообщил Криворожский отдел полиции на странице в соцсети Facebook, к ним поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков в Металлургическом районе города мужчина, получив бюллетень, порвал его. В отношении правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

По другим фактам проводятся проверки и принимаются соответствующие решения.

Выборы проходят на 294 избирательных участках. Охрану публичной безопасности и порядка осуществляют около тысячи правоохранителей.

Голосование продлится до 20.00.

Теги: #голосование #полиция #кривой_рог
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