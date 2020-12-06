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13:33 06.12.2020

Государство не будет экономить на армии - Зеленский

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Государство не будет экономить на армии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что финансирование Вооруженных сил Украины даже в кризисные времена не сократится ни на гривню, а в 2021 году армия получит значительный объем вооружений и техники.

"Крепкая и боеспособная украинская армия – это залог свободы и независимости Украины, и продолжающаяся реформа обороны беспрецедентна по масштабам и амбициям. В этом году мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями, и это красноречивое признание наших достижений. Это доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал он, выступая на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины в воскресенье в Киеве.

Зеленский указал, что оборонный бюджет сейчас наибольший за годы независимости Украины. "Вооруженные силы Украины получают современное и модернизированное вооружение и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И, несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а, следовательно, и на безопасности нашей страны", - отметил он.

Президент сообщил, что в 2021 году запланировано поставить в Вооруженные силы значительный объем ракет и артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров.

Глава государства также подчеркнул важность постоянного наращивания мощи военно-морского флота Украины, развития объектов военно-морской инфраструктуры, мест постоянной дислокации боевых частей, сооружения новых военно-морских баз и учебных заведений.

Кроме того, по словам Зеленского, менее чем за год был построен полевой городок Центра подготовки подразделений "Широколановский" (Николаевская область), который годами был в ужасном состоянии, а сейчас уже почти готов к эксплуатации.

Теги: #всу #зеленский #финансирование
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