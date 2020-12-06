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13:20 06.12.2020

На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "Опора"

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На выборах в Кривом Роге на 12.00 зафиксировано 60 нарушений – "Опора"

 60 нарушений зафиксировано на повторных местных выборах в г.Кривой Рог Днепропетровской области по состоянию на 12.00 в воскресенье, сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Пока что видим, что день выборов в Кривом Роге проходит довольно таки ровно, тем не менее, наши наблюдатели по состоянию на эту минуту уже зафиксировали 60 инцидентов. Как всегда, среди них наиболее распространенными являются недостаточное материально-техническое обеспечение", - сказала Айвазовская в ходе онлайн-марафона в воскресенье.

По ее словам, в частности, задокументированы три факта недопуска наблюдателей "Опоры" или препятствования их работе, 9 инцидентов демонстрации избирательного бюллетеня, 2 инцидента фотографирования бюллетеня, 1 инцидент противодействия фиксации нарушений, а именно запрет проведения видео- и фотосъемки наблюдателями "Опоры", 5 фактов присутствия посторонних лиц.

Старший аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев отметил, что по состоянию на 8:30 утра наблюдатели "Опоры" не сообщали о неоткрытии избирательных участков, но в то же время почти 2% избирательных участков начали свою работу и обеспечивали доступ избирателям раньше, чем в 8 часов.

"На двух избирательных участках во время организации голосования по месту пребывания избирателей члены комиссии получили ненадлежащее количество избирательных бюллетеней, также не брошен второй контрольный лист в ящик для голосования по месту пребывания", - сообщил он.

Клюжев добавил, что на 10% избирательных участков Кривого Рога подготовительное заседание участковых избирательных комиссий начались раньше установленного избирательным кодексом времени.

"Достаточно большой блок проблем зафиксирован по состоянию на сейчас относительно обустройства избирательных участков, материально-технического обеспечения избирательных участков и их помещений. Здесь и вопрос выполнения противоэпидемиологических мероприятий, и количества ящиков для голосования, и специальных кабин для голосования избирателей с симптомами заболеваемости, это и вопрос доступности помещений для голосования для избирателей с инвалидностью", - пояснил он.

Что касается явки на 12.00, то, как написала Айвазовская на своей странице в Фейсбуке, явка составила 14,62% (погрешность 0,82%).

Как сообщалось, в городе Кривой Рог в воскресенье, 6 декабря, проходит повторное голосование, т.н. второй тур, на выборах мэра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. За пост городского головы борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Теги: #наблюдение #опора #кривой_рог
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