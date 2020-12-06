События

12:53 06.12.2020

В Киеве за сутки госпитализированы 87 из 1518 заболевших COVID-19

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В Киеве за сутки госпитализированы 87 из 1518 заболевших COVID-19

1518 больных коронавирусной болезнью COVID-19 обнаружили в Киеве за минувшие сутки, 15 человек из числа ранее заболевших умерли, сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко в воскресенье.

По его словам, из общего числа заболевших 71 – медицинские работники. "Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев", - сообщил мэр.

По его словам, заболели 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы, по словам Кличко, госпитализировали 87 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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