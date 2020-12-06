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12:46 06.12.2020

Зеленский: Украинские военные на Донбассе более 4-х месяцев обеспечивают режим тишины, пока ведутся "диванные войны"

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Зеленский: Украинские военные на Донбассе более 4-х месяцев обеспечивают режим тишины, пока ведутся "диванные войны"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим прекращения огня на Донбассе сохраняется уже более четырех месяцев благодаря профессионализму, стойкости и выдержке украинских военнослужащих.

"Сегодня 133-й день, как было объявлено о прекращении огня на Донбассе. Продолжается самое длинное с начала войны перемирие. Количество обстрелов уменьшилось в 5 раз, боевые потери среди военных уменьшились в 10 раз, ранений меньше в 10 раз", - сказал Зеленский, выступая на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины в воскресенье в Киеве.

"В этот же период, год назад, в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть недели, месяцы без погибших и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому: в нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз. В 10 раз меньше слез матерей, детей, жен, мужей, родных, боевых побратимов", - добавил он.

Президент поблагодарил за это украинских военных, которые находятся на реальной передовой, пока в социальных сетях ведутся "диванные войны выдающихся военных стратегов".

"Пока кто-то раздает советы в комментариях, вы сидите в блиндажах и окопах. И именно благодаря вашей стойкости, мудрости, выдержке тишина на востоке Украины не просто объявлена, не только прописана в дипломатических документах, а действительно держится уже более четырех месяцев. Спасибо, что не поддаетесь на провокации, что понимаете, почему это так важно, что весь мир видит, как много делает Украина и ее армия для окончания войны", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #военные #зеленский #ситуация #донбасс
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