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12:34 06.12.2020

Метро Минска продолжило работу после закрытия из-за акций протеста

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Метро Минска продолжило работу после закрытия из-за акций протеста

Все станции метро Минска, где в воскресенье проходят локальные акции протеста, открыты для пассажиров.

"В 12:15 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении на официальном сайте метрополитена.

Ранее минская "подземка" информировала о закрытии нескольких станций метро на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

В Беларуси четвертый месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

Теги: #работа #метро #минск
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