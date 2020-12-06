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12:27 06.12.2020

Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

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Украина и Северная Македония наладили регулярное прямое авиасообщение

Первый самолет прямым сообщением "Киев - Скопье" отправился в рейс в воскресенье, отныне Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы далее расширяем свободу путешествий для украинцев. Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев - Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и бизнес-контактов", - написал Кулеба в Twitter в воскресенье.

Теги: #авиасообщение #северная_македония #кулеба #украина
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