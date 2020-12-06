Пограничники запретили въезд в Украину музыканту Петру Мамонову

Российскому рок-музыканту Петру Мамонову на три года запретили въезд в Украину, поскольку он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М.", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе, речь идет о рок-музыканте Петре Мамонове. Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы в личных целях.

"Во время мер контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ отбыли назад обратным авиарейсом", - указали в Госпогранслужбе.