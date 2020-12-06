Развитию и модернизации ВСУ нужно больше внимания, чтобы быть готовыми к любым угрозам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность развития и модернизации Вооруженных сил Украины с учетом отсутствия иллюзий в отношении намерений агрессоров и появления новых угроз в современном мире.

"Сегодня один из важнейших наших праздников - День Вооруженных сил Украины. Каждый из нас может жить своей обычной жизнью, реализовывать мечты и планировать будущее исключительно благодаря тем мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство в Вооруженных силах. Именно они обеспечивают для нас свободу. Возможность строить свой комфорт, искать свое счастье. Когда полностью это осознаешь, благодарность за это - безгранична. Каждому украинцу сегодня стоит об этом задуматься", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в воскресенье на его странице в Фейсбук.

Зеленский считает правильным поздравить в этот день также военных корреспондентов и украинских волонтеров. "Потому что такое искреннее восхищение армией и такое уважение к бойцам, как у них, мало у кого еще можно встретить. А что особенно ценно, так это эмоциональная поддержка ими воинов на фронте и после возвращения. Военные корреспонденты и волонтеры за годы войны стали неотъемлемой частью Вооруженных сил, это родные люди и очень значительная помощь. Во всех смыслах", - подчеркнул он.

Президент отметил, что День Вооруженных сил - это время сказать не только о том, что было, и о благодарности воинам, которые спасли Украину от агрессии РФ, но и о перспективе.

"Мир меняется. Другим скоро будет и то, как человечество воюет. Поэтому, должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Должны вкладывать в это существенные средства", - сказал он.

Зеленский обратил внимание, что войны уже в следующем десятилетии будут кардинально отличаться от того, что все видели раньше. "Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы - все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации", - считает он.

Глава государства подчеркнул, что украинцы - мирный народ, и действительно хотят честного прекращения войны на Донбассе, возвращения всех наших временно оккупированных территорий и людей.

При этом, по его словам, нет иллюзий, что после этого можно будет расслабиться и не заботиться об обороне, и "нет также никаких иллюзий относительно истинных намерений страны-агрессора".

"Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше, когда руководители государства были сосредоточены на чём угодно, кроме Вооруженных сил. Поэтому спасибо за службу! И поздравляю всех с Днем Вооруженных сил Украины! С праздником тех, кто ежедневно дарит нам свободную жизнь. Слава Украине!", - отметил Зеленский в поздравлении.