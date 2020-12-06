Трамп предположил, что демократы хотят построить коммунизм

Демократическая партия США в случае прихода к власти будет пытаться построить в стране сначала социализм, а затем – коммунизм, предположил американский президент Дональд Трамп.

"Социализм для этих людей – только начало. Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления", – сказал он на митинге в Джорджии.

В связи с этим Трамп призвал сторонников республиканцев в январе проголосовать за двух своих кандидатов на выборах сенаторов от штата Джорджия. В случае успеха на этих выборах республиканцы сохранят контроль над сенатом, и, по словам Трампа, смогут свести на нет предполагаемые планы демократов по строительству социализма и коммунизма.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп просил губернатора Джорджии организовать проверку подлинности голосов на президентских выборах. Трамп считает, что многие голоса, поданные по почте, могут быть поддельными.