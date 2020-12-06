События

10:38 06.12.2020

Трамп предположил, что демократы хотят построить коммунизм

1 мин читать
Трамп предположил, что демократы хотят построить коммунизм

Демократическая партия США в случае прихода к власти будет пытаться построить в стране сначала социализм, а затем – коммунизм, предположил американский президент Дональд Трамп.

"Социализм для этих людей – только начало. Затем они попробуют установить здесь коммунистическую форму правления", – сказал он на митинге в Джорджии.

В связи с этим Трамп призвал сторонников республиканцев в январе проголосовать за двух своих кандидатов на выборах сенаторов от штата Джорджия. В случае успеха на этих выборах республиканцы сохранят контроль над сенатом, и, по словам Трампа, смогут свести на нет предполагаемые планы демократов по строительству социализма и коммунизма.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп просил губернатора Джорджии организовать проверку подлинности голосов на президентских выборах. Трамп считает, что многие голоса, поданные по почте, могут быть поддельными.

РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов мэра

Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

Возвращаемый аппарат станции "Чанъэ-5" отделился от орбитального модуля

Спасатели локализовали пожар в швейном цеху в Харькове

В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

Япония, США и Франция планируют совместные военные учения как предупреждение Китаю

Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было

За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн, жертв вируса -1,57 млн

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА