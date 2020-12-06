Спасатели локализовали пожар в швейном цеху в Харькове

В Харькове в ночь на воскресенье в производственно-хозяйственном двухэтажном здании по ул.Фонвизина, 18, начался пожар в швейном цеху.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 1:17.

"Горело оборудование и текстильное сырье и готовая продукция. Площадь горения составила около 250 кв.м. Большая горючая нагрузка создавала большую температуру и сильное задымление", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации данного пожара привлечено 8 пожарных автоцистерн, автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы и около 50 человек личного состава ГСЧС. Работало 6 звеньев газодымозащитников, в очаг пожара подано 7 пожарных стволов.

В результате действий спасателей огонь не распространился на большую площадь, он был локализован в 01:35.

Работы по ликвидации отдельных очагов горения продолжаются. Причина возникновения пожара устанавливается.