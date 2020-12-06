Возвращаемый аппарат станции "Чанъэ-5" отделился от орбитального модуля

Возвращаемый аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны, отделившись в воскресенье в 06:35 по Киеву от орбитального модуля, готовится к полету к Земле, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Ранее в воскресенье взлетный аппарат успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем станции и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.

Во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка была осуществлена в 17:00 по Киеву в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В четверг посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.