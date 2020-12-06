События

10:28 06.12.2020

Возвращаемый аппарат станции "Чанъэ-5" отделился от орбитального модуля

2 мин читать
Возвращаемый аппарат станции "Чанъэ-5" отделился от орбитального модуля

Возвращаемый аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны, отделившись в воскресенье в 06:35 по Киеву от орбитального модуля, готовится к полету к Земле, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Ранее в воскресенье взлетный аппарат успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем станции и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату.

Во вторник посадочный модуль с взлетным аппаратом совершил успешное мягкое прилунение. Посадка была осуществлена в 17:00 по Киеву в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В четверг посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

Теги: #луна #космос #китай
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:32 06.12.2020
Япония, США и Франция планируют совместные военные учения как предупреждение Китаю

Япония, США и Франция планируют совместные военные учения как предупреждение Китаю

11:31 05.12.2020
Правоохранители предотвратили вывоз из Украины в Китай почти 300 кг янтаря

Правоохранители предотвратили вывоз из Украины в Китай почти 300 кг янтаря

08:42 05.12.2020
США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем -госдепартамент

США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем -госдепартамент

19:18 03.12.2020
Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

19:00 03.12.2020
Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

Модуль китайской станции с образцами лунного грунта начал возвращение на Землю

07:49 03.12.2020
Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

04:06 03.12.2020
Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

Американская контрразведка предупреждает членов команды Байдена о китайском влиянии – чиновник

10:18 02.12.2020
Китайский космический аппарат собрал первую партию лунного грунта для отправки на Землю

Китайский космический аппарат собрал первую партию лунного грунта для отправки на Землю

17:47 01.12.2020
Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

05:36 29.11.2020
Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов мэра

Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

Трамп предположил, что демократы хотят построить коммунизм

Спасатели локализовали пожар в швейном цеху в Харькове

В Раду не поступали обращения по законодательным инициативам в рамках переговоров в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было

За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 66,5 млн, жертв вируса -1,57 млн

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА