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08:42 06.12.2020

Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было

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Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было

Все 294 избирательные участки в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) открылись вовремя, правопорядок во время повторного голосования на выборах мэра на участках обеспечивает около тысячи правоохранителей, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

"В Кривом Роге все избирательные участки открылись вовремя. В 8:00 начали работу 294 участка", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в воскресенье утром.

Правоохранители напомнили, что голосование продлится до 20.00.

К несению службы в день выборов приступили около тысячи полицейских. Они несут службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках.

"В "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало", – добавили в полиции Криворожского отдела.

Как сообщалось, в Кривом Роге в воскресенье за пост городского головы будут бороться кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

Теги: #участки #выборы #кривой_рог
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