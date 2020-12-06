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08:24 06.12.2020

За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

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За сутки в Украине зафиксировано 11590 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6048 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 11 590 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 048 человек, умерли 167 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 127 человек; ️летальных случаев - 167; выздоровело – 6 048 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания; 4 декабря сообщалось о 15 131 заболевшем коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 813 306 человек, 13 588 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Теги: #статистика #коронавирус
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