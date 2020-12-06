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07:36 06.12.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

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Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

За минувшие сутки российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов и работа снайперов, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы, противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковые ракетные комплексы.

В пригороде Авдеевки и вблизи Южного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники впоследствии использовали и снайперское оружие. "Огнем украинские военные остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направления", – подчеркнули в штабе.

"С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено", – сказано в сообщении.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #штаб
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