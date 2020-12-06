ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

Премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли в субботу завершить работу над соглашением по отношениям между сторонами после Brexit.

"Мы достигли прогресса по многим вопросам. (...) Однако остаются существенные разногласия", - отметили они в совместном заявлении.

"Поэтому мы попросим наших главных переговорщиков возобновить работу завтра в Брюсселе", - добавили британский премьер и глава Еврокомиссии.

Они сообщили, что планируют в понедельник вечером обсудить итоги этого нового раунда переговоров.

Великобритания и ЕС стремятся до конца года согласовать условия, по которым будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда британцы окончательно выйдут из Евросоюза.