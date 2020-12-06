События

05:27 06.12.2020

ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

1 мин читать
ЕС и Лондон не смогли договориться по отношениям после Brexit, продолжат переговоры

Премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли в субботу завершить работу над соглашением по отношениям между сторонами после Brexit.

"Мы достигли прогресса по многим вопросам. (...) Однако остаются существенные разногласия", - отметили они в совместном заявлении.

"Поэтому мы попросим наших главных переговорщиков возобновить работу завтра в Брюсселе", - добавили британский премьер и глава Еврокомиссии.

Они сообщили, что планируют в понедельник вечером обсудить итоги этого нового раунда переговоров.

Великобритания и ЕС стремятся до конца года согласовать условия, по которым будут взаимодействовать с 1 января 2021 года, когда британцы окончательно выйдут из Евросоюза.

Теги: #ес #переговоры #британия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 05.12.2020
15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

13:39 05.12.2020
В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

23:05 04.12.2020
Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

16:47 04.12.2020
Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

12:06 04.12.2020
В Представительстве Евросоюза подтвердили отсрочку проведения Совета ассоциации Украина-ЕС

В Представительстве Евросоюза подтвердили отсрочку проведения Совета ассоциации Украина-ЕС

20:34 03.12.2020
Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

Вакцина Pfizer от COVID-19 начала поступать в Великобританию - ТВ

17:41 03.12.2020
Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

16:23 03.12.2020
В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

19:16 02.12.2020
Барнье не обещает заключение соглашения с Лондоном о будущих отношениях после Brexit

Барнье не обещает заключение соглашения с Лондоном о будущих отношениях после Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов мэра

Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Российские наемники с начала суток 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

Благодаря волонтерам была построена современная украинская армия - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Германская авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тыс. рабочих мест

Дивизионы, вооруженные ракетным комплексом "Нептун", разместят в южных областях Украины

Трамп попросил губернатора Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов мэра

В Украине не будет черного рынка вакцины от COVID-19 – Ляшко

Минздрав рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19

Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Японские поисковики отыскали капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу после ее приземления в Австралии

Землетрясение произошло в 57 километрах от Тбилиси

Боец батальона "Луганск-1" погиб в ДТП на Луганщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА