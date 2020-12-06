События

04:03 06.12.2020

Германская авиакомпания Lufthansa планирует сократить почти 30 тыс. рабочих мест

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До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек, сообщило издание Bild am Sonntag.

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Теги: #работа #сокращение #авиакомпания #германия
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