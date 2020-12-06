Дивизионы, вооруженные ракетным комплексом "Нептун", разместят в южных областях Украины

Министерство обороны Украины заинтересовано в принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун", найдены необходимые средства, формируется заказ. Дивизионы, вооруженные ракетным комплексом, разместят в южных областях страны, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Спланированная финансовым ресурсом на 2020-й средств на закупку берегового ракетного комплекса "Нептун", который принят на вооружение ВС Украины 23 августа этого года, не было предусмотрено. Однако Министерство обороны приняло соответствующее решение и осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа. Соответствующим решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее "Нептун" в боевом порядке войска", – цитирует министра правительственная газета "Урядовый курьер" в субботу.

Министр подчеркнул, что необходимые средства для закупки уже есть.

"Состоялись все предусмотренные процедуры. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки", – сообщил Таран.

Глава ведомства проинформировал, что министерство нашло необхидимые средства, которые "пойдут на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы, ведь "Нептун" хорошо продемонстрировал боевые возможности при государственных испытаний".

"Он (ракетный комплекс – ИФ Украина) станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", – подчеркнул министр обороны.

Кроме того, по словам Тарана, следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун".

"Ракетные катера, которые проектирует для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна", – сообщил министр.

Источник: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/andrij-taran-ukrayina-spodivayetsya-otrimati-plan-/