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01:17 06.12.2020

Трамп попросил губернатора Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

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Трамп попросил губернатора Джорджии помочь пересмотреть результаты выборов

Президент США Дональд Трамп позвонил губернатору Джорджии Брайану Кемпу и попросил его помочь пересмотреть итоги президентских выборов в штате, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

"Президент Трамп позвонил губернатору Кемпу, чтобы призвать его убедить конгресс штата пересмотреть итоги выборов и победу Джо Байдена", - сообщает газета.

Кроме того, Трамп, по ее информации, попросил Кемпа распорядится провести проверку подписей избирателей, проголосовавших по почте, чтобы убедиться, что там нет нарушений. Губернатор ранее заявлял, что выступает за проведение такой проверки, однако не обладает полномочиями для того, чтобы самостоятельно ее организовать.

Представитель Кемпа подтвердил факт телефонного разговора, однако не стал сообщать, что именно обсуждали президент США и губернатор Джорджии.

Ожидается, что через несколько часов Трамп примет участие в митинге в Джорджии в поддержку двух сенаторов, которым в январе предстоят выборы.

Джорджия - один из штатов, в которых штаб Трампа добивается пересмотра результатов голосования. Если подобные попытки в нескольких штатах так и не принесут успеха, Трампу не удастся воспрепятствовать избранию Байдена президентом США.

Теги: #сша #трамп #штат
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