В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов мэра

В городе Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в воскресенье, 6 декабря, состоится повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

За пост городского головы будут бороться кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

По информации Центральной избирательной комиссии, повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены городской территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день, то есть до 11 декабря включительно.

В ЦИК напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и организации противоэпидемических мер с учетом сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19.

Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если в первом туре ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.