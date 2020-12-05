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23:22 05.12.2020

Минздрав рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19

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Минздрав рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник.  Это будут клиники по всей Украине",- сказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что сотрудничество с частными клиниками может идти в двух направлениях. В частности, частные клиники могут клиники лечить пациентов с COVID-19 в случае, если бюджетные клиники не будут справляться.

"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан", - сказал он.

 Еще одним направлением сотрудничества с частными клиниками в борьбе с COVID-19 Ляшко назвал их участие  в вакцинации от COVID-19.

"Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", - сказал он.

 В частности, по словам Ляшко, речь будет идти о том, чтобы частные клиники вакцинировали своих сотрудников "потому, что к ним все равно приходят много людей".

"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации, и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия – или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", - сказал он.

"Я считаю, что это будут результативные переговоры",- сказал он.

При этом Ляшко отметил, что в настоящее время нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать ковидных пациентов.

Теги: #коронавирус #частные_клиники
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