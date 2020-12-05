События

20:17 05.12.2020

Боец батальона "Луганск-1" погиб в ДТП на Луганщине

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Боец батальона "Луганск-1" погиб в ДТП на Луганщине

На Луганщине в ДТП с участием микроавтобуса погиб боец батальона "Луганск-1", еще трое пострадавших госпитализированы, сообщили в полиции Луганской области.

"Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108 столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу, – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

На месте происшествия находятся руководство ГУНП и сотрудники следственно-оперативной группы.

 

Источник: https://www.facebook.com/policeLG/

Теги: #луганская #дтп_жертвы #военный
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