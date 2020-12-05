Кличко сообщил, где можно купить книгу с его цитатами

Городской голова Киева Виталий Кличко назвал магазины, в которых можно приобрести иллюстрированную книгу с его избранными цитатами "Кто не слышал, тот увидит!"

"Друзья! Часто получаю вопросы в соцсетях и от знакомых, где приобрести мою самоироничную книгу избранных цитат:) Хочу сообщить, что продажи уже стартовали в сети магазинов Bookling.ua и онлайн на сайте bookling.ua. А также в "Сяйво книги", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что средства от продажи идут в благотворительный фонд "Майбутній Київ", "на осуществление хороших проектов в столице".

Как сообщалось, 26 ноября Кличко презентовал книгу своих избранных цитат "Кто не слышал, тот увидит!", в которую, по словам автора, вошли "14 самых известных моих цитат, с иллюстрациями, вместе с обложкой, это уже 16".

Книга издана тиражом 3000 экземпляров, часть которого будет продаваться.