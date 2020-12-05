Кабмин 9 декабря примет решение о дате введения локдауна в январе - Ляшко

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 9 декабря, примет решение о дате введения локдауна в январе и карантинных ограничениях, которые будут действовать, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Решение будет в среду с конкретной датой. Рассматриваются три возможных даты, все это - начало января", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что также в среду планируется принять решение об ограничениях, которые будут действовать во время локдауна.

Он уточнил, что благодаря введению локдауна в январе к концу месяца планируется снизить заболеваемость до 6-8 тысяч случаев в сутки.

Ляшко также сообщил, что во время локдауна транспорт будет работать с определенными ограничениями, не будут работать госструктуры и развлекательные объекты. Ожидается, что будут работать гостиницы, а рестораны будут работать на доставку.

Кроме того, скорее всего, будут работать горнолыжные курорты и гостиницы в них.

"Горнолыжные курорты будут работать, чтобы разгрузить мегаполисы, во время катания на лыжах невозможно заразиться", - сказал он.

В то же время работа мест потенциального заражения, в частности, подъемников, будет строго регламентирована. Рестораны и бани на горнолыжных курортах работать не будут.

Церкви будут работать с ограничениями количества посетителей.