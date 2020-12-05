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16:41 05.12.2020

Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

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Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным, но он останется на самоизоляции по рекомендации департамента здоровья.

"Результат моего теста на COVID-19 оказался негативным, и я чувствую себя хорошо. Согласно установкам департамента здоровья, остаюсь на самоизоляции до тех пор, пока и второй тест не окажется негативным. Это выяснится в будущую субботу. В это время буду работать на удалении и, разумеется, выполнять все прочие рекомендации департамента здоровья", - сказал Ратас, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Премьер ушел в пятницу на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. После того как Ратас узнал, что контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом, он прервал визит на северо-восток страны.

В пятницу также сообщалось, что об уходе на самоизоляцию сообщила и президент республики Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), которая также контактировала с инфицированным коронавирусом человеком.

Теги: #самоизоляция #эстония #премьер
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