Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным, но он останется на самоизоляции по рекомендации департамента здоровья.

"Результат моего теста на COVID-19 оказался негативным, и я чувствую себя хорошо. Согласно установкам департамента здоровья, остаюсь на самоизоляции до тех пор, пока и второй тест не окажется негативным. Это выяснится в будущую субботу. В это время буду работать на удалении и, разумеется, выполнять все прочие рекомендации департамента здоровья", - сказал Ратас, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Премьер ушел в пятницу на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. После того как Ратас узнал, что контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом, он прервал визит на северо-восток страны.

В пятницу также сообщалось, что об уходе на самоизоляцию сообщила и президент республики Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), которая также контактировала с инфицированным коронавирусом человеком.