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15:16 05.12.2020

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве киевского музыканта

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Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве киевского музыканта

Два человека задержаны по подозрению в умышленном убийстве музыканта Александра Деревянко.

Как сообщил Офис генпрокурора, правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум лицам по факту умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"Установлено, что двое мужчин с целью завладения имуществом одинокого киевлянина, а именно денежными средствами, двумя квартирами, которые принадлежали ему на праве собственности, и другими материальными ценностями, разработали план убийства. Находясь в квартире потерпевшего в доме по ул. И.Мазепы, где он давал уроки музыки, нанесли ему телесные повреждения, после чего задушили", - отмечается в сообщении.

Совершив убийство, подозреваемые завладели документами на квартиры.

"В дальнейшем, с целью сокрытия следов преступления, обмотали тело убитого мужчины полиэтиленовыми пакетами, одеялом, картоном и другими вещами и вывезли в один из гаражных кооперативов в Киевской области. Там в подвальном помещении они намеревались спрятать тело, залив бетоном", - проинформировали в Офисе генпрокурора.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются возможные сообщники подозреваемых.

По информации СМИ, речь идет о 65-летнем музыканте, аранжировщике Александре Деревянко.

Теги: #киев #музыкант #подозреваемые #убийство
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