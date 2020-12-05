События

14:43 05.12.2020

15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

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15 киевских правоохранителей проходят тренинг по кризисным переговорам

Первый тренинг для полицейских, желающих стать специалистами в кризисных переговорах, стартовал на базе тренингового центра полиции Киева.

"Такая необходимость возникла после сотен сообщений о минированиях и самоубийствах, а также увеличения случаев захвата заложников", - сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Руководитель столичного главка полиции Андрей Крищенко рассказал о решении создать группу переговорщиков в кризисных ситуациях. "Это необходимо для того, чтобы максимально профессионально действовать для мирного решения ситуаций", - отметил он.

Специалисты готовят полицейских для возможных переговоров с лицами, которые угрожают жизни и здоровью людей или хотят причинить себе вред.

В настоящее время курс проходят 15 правоохранителей. Продолжительность курса - три месяца.

Теги: #курс #переговоры #полиция
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