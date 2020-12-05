На Клавдиевской фабрике ликвидировали тираж елочных игрушек с логотипом армии РФ

Клавдиевская фабрика елочных игрушек (Киевская область) производила новогодние украшения с логотипом армии России. После распространения этой информации в социальных сетях исполняющий обязанности главы правления предприятия Павел Гукасов извинился и сообщил, что весь тираж был уничтожен.

"Вчера на Клавдиевской фабрике произошел инцидент, который требует моих комментариев как представителя руководства фабрики. Основой конфликта стали шарики с лого российской армии, которые посетители увидели во время экскурсии на фабрике. Хочу заметить, что фабрика ведет активную деятельность в сфере образования, развлечений и туризма, а также развивает проекты и бизнес не только на территории Украины, но и за ее пределами, под моим руководством. Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", - написал Гукасов в соцсети Facebook.

Он объяснил, что часть продукции поставлялась в Россию, а заказы размещались через CRM-систему, что позволяло ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков.

"Экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. Так как сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения", - рассказал Гукасов, отметив, что производство таких елочных украшений было прекращено.

"На данный момент тираж ликвидирован", - добавил он.

Гукасов заверил, что все дальнейшие заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль.

"Я разделяю возмущение общественности и приношу свои извинения по данной ситуации и надеюсь на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики", - заключил он.