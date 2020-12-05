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13:14 05.12.2020

В суде подтвердили решение о незаконности русского регионального языка в Одесской области

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В суде подтвердили решение о незаконности русского регионального языка в Одесской области

В Одесском окружном административном суде подтвердили информацию о принятом на заседании 3 декабря 2020 года решении о признании незаконным и недействительным решения Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятого в 2012 году.

Как сообщает пресс-служба суда, во время рассмотрения иска было установлено, что 15 августа 2012 года Одесский областной совет принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на основании положений закона "Об основах государственной языковой политики". Решением было определено, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространенным является русский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, которые предусмотрены законодательством.

"Однако 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал закон Украины "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции Украины. Итак, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению", - указывается в сообщении на сайте суда.

Полный текст решения был обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

"Иск первого заместителя прокурора Одесской области ... в интересах государства к Одесскому областному совету ... о признании противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решения Одесского областного совета №578 от 15 августа 2012 года "О мерах по имплементации положений закона Украины" Об основах государственной языковой политики "на территории Одесской области" - удовлетворить", - указывается в тексте документа.

Решение суда вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не было отменено, оно вступает в силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Как сообщалось, в ноябре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к новоизбранным депутатам местных советов о необходимости отменить решения о функционировании региональных языков. По его словам, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

Омбудсмен напомнил, что, согласно, закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", вступившему в силу 16 июля 2019 года, статус украинского языка как единственного государственного предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления.

"Все органы государственной власти и местного самоуправления должны были в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить приведение своих нормативных актов в соответствие. Однако, отдельные органы местного самоуправления до сих пор этого не сделали, а в некоторых из них ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется на региональном языке, что является прямым нарушением действующего законодательства", - подчеркнул Кремень.

Теги: #русский_язык #суд #одесса
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