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12:40 05.12.2020

В Киеве за сутки выявлен 1541 новый случай COVID-19, в том числе у 57 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлен 1541 новый случай COVID-19, в том числе у 57 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 1541 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Вирус не отступает. 1541 больного коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 78 291", - написал Кличко на Телеграм-канале в субботу.

Среди заболевших 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет, 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Также заболели 57 медиков.

В больницы за сутки госпитализированы 113 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 106 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253, в Деснянском районе – 239 случаев.

Теги: #киев #covid_19 #статистика
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