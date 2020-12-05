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12:33 05.12.2020

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине

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Синоптики прогнозируют похолодание в Украине

В Украине в ближайшие сутки ожидается понижение температуры воздуха, без существенных осадков, сообщил Укргидрометцентр.

На Правобережье местами туман, гололёд.

В северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях и в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днём 7-12° тепла); в южных, Винницкой, Житомирской областях ночью 1-6° мороза, днём около 0 °; на остальной территории ночью 4-10° мороза, днём 0-4° мороза.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днём 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 декабря самая высокая температура воздуха днём была +13,4 в 1986г., самая низкая ночью -20,2 в 1959г.

В понедельник в Украине без осадков; кроме юга, местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях и южной части ночью 0-5° мороза, днём от 2° мороза до 3° тепла (на Закарпатье ночью 0-5°, днём 4-9° тепла); на остальной территории страны ночью 6-11° мороза, в восточных областях и на северо-востоке страны до 15° мороза, днём 0-5°

В Киеве в понедельник без осадков. Температура воздуха ночью 8-10° мороза, днём 1-3° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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