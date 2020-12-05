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12:29 05.12.2020

Разумков подписал законы по поддержке предпринимателей во время карантина

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Разумков подписал законы по поддержке предпринимателей во время карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал ряд принятых парламентом законопроектов для помощи предпринимателям во время действия карантина в связи с пандемией Covid-19.

"Их главная цель - обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей", - сообщается на сайте Верховной Рады в субботу.

Речь идет о законопроектах №4429, №4430, №4431.

"Благодаря этим законодательным инициативам застрахованы наемные работники, работа которых временно остановлена в результате введения ограничительных мер, получат единовременную выплату в размере 8тыс грн. В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам - до 8 тыс. грн на одного человека (пропорционально сокращенной продолжительности работы)", - отмечается в сообщении.

Предприниматели, являющиеся юридическими лицами, также смогут получить компенсацию. Они имеют возможность получить возмещение расходов на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 года по май 2021 года.

Кроме того, законы запрещают взыскания арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. Вместе с тем, на момент карантина и три месяца после него продолжается действие разрешительных документов.

Теги: #карантин #разумков #законы #предприниматели
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